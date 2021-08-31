«Цель достигнута». В Евросоюзе от коронавируса полностью вакцинировали 70% взрослого населения

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Европейская комиссия заявила, что достигла поставленной цели, полностью вакцинировав от коронавируса 70% взрослого населения.

Об этом пишет Reuters.

По мнению агентства, из заявления следует, что полный курс прививок прошли не менее 255 миллионов человек. При этом ситуация в разных странах сильно различается. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на Мальте полностью вакцинировано более 90% взрослого населения. Ирландия и Португалия также иммунизировали более 80% взрослого населения, а Франция — более 70%.

При этом страны Восточной Европы отстают. В Болгарии полностью вакцинирована лишь пятая часть взрослого населения, а в Румынии — около 30% взрослого населения. Хорватия, Латвия, Словения и Словакия вакцинировали около половины людей старше 18 лет.