Даю две недели: мэр Ивано-Франковска Марцинкив пригрозил увольнением работникам горсовета, если они не привьются
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- Екатерина Кадакова
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Руслан Марцинкив / Facebook
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал лишить премии невакцинированных работников исполнительного комитета горсовета и пригрозил им увольнением.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Не хотите прививаться — заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение», — подчеркнул Марцинкив.
По мнению мэра Ивано-Франковска, единственная «отмазка» от вакцинации — когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку.
«Нравится — не нравится, мы пример для всех. Это людей мы можем мотивировать, призывать. А работники городского совета должны быть вакцинированы. Даю две недели», — добавил он.
- Ранее в Ивано-Франковске решили премировать педагогов, которые до 31 августа привьются по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса.
- В начале августа мэр Днепра Борис Филатов подписал распоряжение, согласно которому все работники исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, заведений городского совета должны вакцинироваться до 15 октября. Тех, кто откажется, он обязал еженедельно предоставлять справку о негативном ПЦР или предложил уволиться.