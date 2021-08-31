Даю две недели: мэр Ивано-Франковска Марцинкив пригрозил увольнением работникам горсовета, если они не привьются

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Руслан Марцинкив / Facebook

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал лишить премии невакцинированных работников исполнительного комитета горсовета и пригрозил им увольнением.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Не хотите прививаться — заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение», — подчеркнул Марцинкив.

По мнению мэра Ивано-Франковска, единственная «отмазка» от вакцинации — когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку.

«Нравится — не нравится, мы пример для всех. Это людей мы можем мотивировать, призывать. А работники городского совета должны быть вакцинированы. Даю две недели», — добавил он.