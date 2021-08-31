Минздрав отложил запланированный отказ от бумажных больничных

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Министерство здравоохранения отложило запланированный на 1 сентября полный отказ от бумажных больничных и переход на электронные.

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Роман Борщ, передает «Суспільне».

По его словам, электронные больничные из трех тысяч больниц сейчас готовы выдавать чуть более двух тысяч. К переходу не готовы отдельные ведомственные больницы в селах, потому новая ориентировочная дата перехода — 1 октября. Кроме того, не все врачи освоили цифровую систему.

В Украине сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторые медучреждения будут выдавать бумажные листки временной нетрудоспособности.