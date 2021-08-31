Паралимпиада-2020: велогонщик Дементьев и легкоатлетка Ботурчук принесли Украине серебро

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Седьмой день XVI летней Паралимпиады в Токио принес сборной Украины две серебряные медали.

Легкоатлетка Оксана Ботурчук стала серебряным призером игр в финале женского забега на 400 метров (класс Т12, с нарушениями зрения). Ботурчук показала время в 55,33 секунды. Первое место взяла кубинка Омара Дуранд.

Украинский велогонщик Егор Дементьев занял второе место в гонке с раздельным стартом, преодолев дистанцию ​​в 32 км за 43 минуты 19 секунд. Первое место в заезде у Дэниела Абрахама из Нидерландов.