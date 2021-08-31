Паралимпиада-2020: велогонщик Дементьев и легкоатлетка Ботурчук принесли Украине серебро
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Седьмой день XVI летней Паралимпиады в Токио принес сборной Украины две серебряные медали.
Легкоатлетка Оксана Ботурчук стала серебряным призером игр в финале женского забега на 400 метров (класс Т12, с нарушениями зрения). Ботурчук показала время в 55,33 секунды. Первое место взяла кубинка Омара Дуранд.
Украинский велогонщик Егор Дементьев занял второе место в гонке с раздельным стартом, преодолев дистанцию в 32 км за 43 минуты 19 секунд. Первое место в заезде у Дэниела Абрахама из Нидерландов.
- Украина в медальном зачете сейчас на пятом месте (первое у Китая). В активе сборной Украины 56 медалей — 12 золотых, 29 серебряных и 15 бронзовых.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования проходят на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах нет из-за пандемии коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7. Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена, которые соревнуются в 15 видах спорта.