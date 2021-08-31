В ЮАР обнаружили новый агрессивный штамм COVID-19

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В ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с множественными мутациями, который может быть более заразным и устойчивым к вакцинам.

Об этом сообщает Reuters.

Штамм, идентифицированный исследователями Национального института инфекционных болезней в Квазулу-Натал, получил название C.1.2. Его впервые обнаружили в мае в провинциях Мпумаланга и Гаутенг, примерно в начале третьей волны пандемии в стране. Через месяц он появился в провинциях Квазулу-Натал и Лимпопо, а также в Англии и Китае.

Степень опасности шамма сейчас оценивается — идут лабораторные исследования, чтобы установить, насколько хорошо вариант нейтрализуется антителами и способен ли он преодолевать иммунитет вакцинированного человека. Указано, что структура C.1.2 схожа со штаммом «Дельта», но она более мутирована.

Заместитель генерального директора Министерства здравоохранения Анбан Пиллэй заявил, что распространенность нового штамма в пробах, которые были протестированы, «на данном этапе очень низкая», но это пока.

Специалисты передали промежуточные результаты исследований в Всемирную организацию здравоохранения.

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