США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане
- Автор:
- Костя Андрейковец
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STR / Contributor
Соединенные Штаты Америки приостановили свое дипломатическое присутствие в Афганистане. Теперь американские дипломаты будут вести работу на афганском направлении из столицы Катара — Дохи.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.
«Учитывая нестабильность в сфере безопасности и неопределенность политической ситуации в Афганистане, это был предусмотрительный шаг», — заявил Блинкен, добавив, что США пока не планируют сохранять посольство в Кабуле.
Его сообщение прозвучало после вылета последнего американского самолета из аэропорта Кабула.
- Ночью 31 августа США завершили эвакуацию военных из Афганистана, тем самым прекратив эвакуацию людей. Самолеты США начиная с 14 августа, когда боевики «Талибана» подошли к столице, эвакуировали более 120 тысяч человек — это одна из крупнейших воздушных перевозок в истории.
- «Талибан» обещает позволить иностранным гражданам и афганцам с соответствующими документами безопасно покинуть страну после завершения международной спасательной миссии.