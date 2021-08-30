Из Афганистана убежала журналистка, которая в прямом эфире взяла интервью у талиба

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Из Афганистана выехала журналистка Бехишта Арганда, которая взяла интервью у талиба в прямом эфире. Из соображений безопасности она вместе с семьей эвакуировалась в столицу Катара город Доха.

Об этом сообщает The New York Times.

Женщина выехала вместе с родителями и четырьмя братьями и сестрами. Интервью у талиба 24-летняя Арганда взяла почти сразу после того, как они захватили власть. После этого разговора она надеялась, что талибы будут придерживаться своих обещаний и будут более демократичными в отношении женщин.

«Я покинула страну, потому что, как и миллионы людей, боюсь «Талибана», — призналась она CNN Business.

«Талибан» захватил власть 15 августа, а 17 она уже записывала интервью. Гостем студии был Мавлави Абдулхак Хемад, один из руководителей медиа-группы талибов. Продюсеры посоветовали ей попробовать получить информацию, не вызывая возражений или недовольства у гостя. Но, оказавшись в эфире, она все равно спросила его о сообщениях о том, что талибы обыскивают дома местных жителей.

«Я хотела показать талибам, что мы хотим работать. Мы хотим быть в СМИ. Это наше право в обществе», — отмечала Арганда.

Вскоре после этого она и ее семья бежали, опасаясь за свою безопасность в Кабуле. Журналистка сейчас живет в доме без телевидения и интернета. Она не знает, как долго она там пробудет, не знает, куда пойдет дальше, но мечтает когда-нибудь вернуться домой и помогать женщинам.