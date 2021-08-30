Синоптики спрогнозировали, какой будет осень в Европе: Украину ждут ранние заморозки

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Łukasz Łada / Unsplash

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Согласно сезонному прогнозу, осень в разных частях Европы будет отличаться. В центральной части, в Украине в частности, прогнозируют очень сухой октябрь, вероятно осадков не будет также в конце сентября и в начале ноября, поскольку будет хозяйничать мощный Азорский антициклон.

В то же время синоптики предупредили о ранних заморозках, что, по их мнению, может представлять опасность.

«В сентябре еще возможны периоды очень теплой погоды (даже так называемые «волны тепла»), а ноябрь, согласно прогнозам, также может быть довольно теплым, с температурами выше многолетней нормы», — добавили в УГМЦ.

Зато в Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре. В Средиземноморье возможна очень жаркая и сухая осень. А вот во Франции, Исландии и на юге Британии осенью 2021 года не ожидается каких-либо существенных аномалий температуры или осадков по сравнению с усредненными многолетними данными.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали похолодание в Украине, в ряде областей ожидаются значительные дожди и грозы.