Покушения на Осмаева: прокуратура передала в суд дело против сотрудника ФСБ, которому помогал генерал СБУ

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Офис генерального прокурора передал в суд дело против сотрудника Департамента службы контрразведывательных операций Федеральной службы безопасности России, которого подозревают в причастности к покушению на убийство командира Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

В организации покушения ему помогал один из руководителей Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины — генерал-майор Валерий Шайтанов. По заданию куратора из ФСБ генерал-майор на территории Украины подыскивал исполнителей для убийства Осмаева. В 2017 году на Осмаева было совершено два покушения — 1 июня и 30 октября. Комбат получил тяжелые ранения. В результате последнего нападения погибла жена Осмаева Амина Окуева.