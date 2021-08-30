Фонд госимущества назначил дату нового аукциона по приватизации ОГХК
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Алехин Дмитрий / УНИАН
Фонд государственного имущества определил новую дату аукциона по приватизации Объединенной горно-химической компании.
Об этом пишет пресс-служба ФГИУ.
«30 августа 2021 года состоялось заседание аукционной комиссии Фонда государственного имущества Украины, на котором определили новую дату приватизации АО «Объединенная горно-химическая компания» (АО ОГХК) — приватизационный аукцион состоится 29 октября 2021 в 11:00», — говорится в сообщении.
Фонд госимущества планирует завершить процесс приватизации ОГХК в 2021 году. В ведомстве отмечают, что перенос аукциона позволит потенциальным инвесторам дособирать необходимые документы.
- Фонд государственного имущества принял решение отменить аукцион по приватизации Объединенной горно-химической компании, который был запланирован на 31 августа. В целом о желании участвовать в аукционе заявили три потенциальных покупателя, но два из них подали неполный пакет документов. Из-за этого к конкурсу допустили только одного участника. Однако по закону аукцион с одним участником проводить нельзя, поэтому Фонд госимущества его отменил.