Жилая многоэтажка в Милане полностью выгорела — есть угроза обрушения

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Жилое 18-этажное здание на южной окраине Милана, в котором 29 августа вспыхнул сильный пожар, почти полностью выгорело.

Об этом пишет Corriere della Sera.

Пожарные тушили огонь до самого утра — их работу затрудняли огромное облако едкого дыма и падающие куски раскаленной облицовки, которые сожгли несколько автомобилей, припаркованных с рядом со зданием.

В результате пожара погибших нет, но есть несколько пострадавших, которые надышались дымом.

Сейчас специалисты проверяют конструкции здания. По их словам, вероятность обрушения здания крайне велика — огонь серьезно повредил металлический каркас. Обрушение несет угрозу соседним домам, потому спасатели эвакуировали жителей.