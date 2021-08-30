США признали гибель мирных жителей в Кабуле из-за авиаудара по смертнику ИГ
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Жертвами американского авиаудара в Кабуле по начиненному взрывчаткой автомобилю, в котором находился смертник «Исламского государства Хорасан», стали девять человек — взрыв разрушил дом, в котором также находились шестеро детей (они погибли).
Как сообщает CNN, факт гибели мирных жителей военные США все же признали, хотя ранее не комментировали эту информацию.
«Мы знаем, что были мощные взрывы, которые привели к уничтожению автомобиля, поскольку внутри него находилось большое количество взрывчатки. Из-за этого могли быть дополнительные пострадавшие. Мы ведем расследование. Мы крайне опечалены из-за любых возможных жертв среди невинных людей», — заявил представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан.
- 29 августа военные США нанесли авиаудар в жилом районе Кабула по автомобилю с террористом-смертником. Авто было начинено взрывчаткой, из-за чего пострадали посторонние — погибли девять человек, из которых шестеро детей. По данным военных, смертник планировал подорвать авто в аэропорту Кабула, где идет эвакуация людей.
- Ранее США уничтожили одного из лидеров «Исламского государства Хорасан», который планировал атаки на аэропорт Кабула.