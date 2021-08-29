Украина завоевала еще две золотые медали на Паралимпиаде в Токио
- Автор:
- София Телишевская
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В пятый день Паралимпийских игр украинские спортсмены завоевали еще две золотые медали: Оксана Зубковская в прыжках в длину и Роман Полянский в академической гребле.
Зубковская участвовала в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением зрения. С третьей попытки она прыгнула на 5,54 метра и завоевала для Украины девятую золотую медаль.
Для нее это четвертое золото на Паралимпиаде после Игр в Пекине, Лондоне и Рио.
Также паралимпийским чемпионом стал Роман Полянский — в одиночной академической гребле на 2 000 метров он финишировал первым. Время 9:48,78 минуты.
Полянский получил десятое золото для сборной.
Сейчас в медальном зачете, где место зависит от количества золота, украинская сборная на пятом месте. А по количеству медалей — на четвертом. Украинские паралимпийцы уже получили 36 медалей.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования проходят на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах не будет из-за коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7. Сборную Украины на Паралимпиаде представят 143 спортсмена, которые будут состязаться в 15 видах спорта.