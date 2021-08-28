Прокуратура передала в суд дело банка «Аркада». Будут судить пятерых человек
- Автор:
- Олег Панфилович
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Печерская окружная прокуратура передала в суд дело о мошенничестве в обанкротившемся банке «Аркада».
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Правоохранители подозревают экс-главу правления банка Константина Паливоду, его заместителей и главного бухгалтера в растрате чужого имущества в особо крупных размерах. По данным следствия, Паливода совместно с другими подозреваемыми и с привлечением подконтрольных юридических лиц организовали схему растраты средств фонда финансирования строительства.
Чиновники банка создали две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства. По условиям акции стоимость квадратного метра площади кватиры составляла от 169,75 до 190,55 гривны. Это подтверждается договорами инвестирования строительства, заключенными между банком и доверителями — юридическими лицами, которые оказались связанными с банком, что запрещено законом о банках и банковской деятельности.
Доверители не выполнили условий акционных программ, а должностные лица банка вопреки закону о финансово-кредитных механизмах решили расторгнуть договоры инвестирования и вернуть доверителю средства. Банк безосновательно вернул доверителям 22 миллиона гривен, что более чем в 100 раз превышало сумму инвестированных средств.
- В августе 2020 года Национальный банк признал банк «Аркада» неплатежеспособным. В финучреждении отметили, что более 90% вкладчиков «Аркады» (свыше 5 тысяч человек) получат вклады в полном объеме. В феврале в Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщили, что уже выплатили вкладчикам банка более 184 миллионов гривен.
- Нацполиция расследует уголовное производство о финансовым махинациях банка «Аркада» — через фонд финучреждения было собрано 9 миллиардов гривен.
- В сентябре суд избрал экс-главе правления «Аркады» Константину Паливоде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 21 миллион гривен. Позже прокуратура объявила еще трем лицам подозрение в содействии директору банка.