«Нет и быть не может». Глава МИД об отношениях Украины с «Талибаном»

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У Украины нет и не может быть никаких дипломатических или иных отношений с радикальным движением «Талибан».

Такую позицию высказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас отношений с талибами нет и быть не может, потому что большинством стран мира эта организация признана террористической. Мы не поддерживаем дипломатических связей с ними, но безусловно ради жизни и безопасности граждан [готовы к определенному взаимодействию], чтобы координировать эвакуацию. Но это никоим образом не свидетельствует об их международном признании», — сказал дипломат.

Он отметил, что сейчас иностранные войска покидают аэропорт в Кабуле, поэтому нет четкого понимания, кто именно контролирует его — талибы или силы Турции.

«Сейчас ответа на этот вопрос нет. Но мы найдем его для того, чтобы вывезти всех граждан Украины, которые нуждаются в этом», — добавил министр.

25 августа Турция начала вывод из Афганистана своего военного контингента, который находится в стране с 2002 года в рамках мандата ООН и НАТО. А Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов сотрудничать с «Талибаном» для того, чтобы «защитить интересы Анкары».