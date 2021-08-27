Судья Верховного суда Гусак подал в отставку

Новости

Верховный суд Украины

Судья Верховного Суда Николай Гусак подал в отставку. Рассмотрение этого решения запланировано на 7 сентября.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания Высшего совета правосудия, на что первым обратило внимание «Зеркало недели».

Гусак работает в суде с 2001 года, а в 2016-м успешно прошел переаттестацию и продолжил свою карьеру еще на четыре года.

Кроме того, в 2017 году его включили в состав Первой дисциплинарной палаты, а с 2017 до 2019 года Гусак был членом Высшего совета правосудия.

Сейчас он является пятым судьей, который подал в отставку за последний год. Всего в Верховном суде работают 190 судей.