Синоптики спрогнозировали погоду на последние выходные лета: Локальные дожди и контрастная температура

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В последние выходные лета на востоке Украины ожидается жара, а на западе — прохлада и дожди, местами туманы.

Согласно прогнозу Sinoptik.ua, в ночь на 28 августа в Житомирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой областях могут пройти очень сильные дожди с количеством осадков до 15—40 мм за 12 часов.

Западная часть Украины находится в зоне низкого давления — в выходные и в начале недели будет пасмурно и дождливо. Утром ожидаются слабые туманы. В субботу и понедельник дневная температура в регионе до +21 °С, в воскресенье +15...+17 °С.

В Тернополе на День города, 28 августа, будет облачная погода с небольшими порциями солнца. Воздух днем прогреется до +19 °С. Осадки маловероятны. В воскресенье термометр покажет максимум +17 °С, облачно, временами дожди. В понедельник станет больше солнца и тепла, днем до +20 °С.

В юго-восточных областях, кроме Одесской, выходные и начало недели будут в основном ясными, дневная температура воздуха +29...+33 °С. Температура ночью повысится до +21 °С. Дожди отступили из региона.

В Одесской области температура воздуха в субботу до +26 °С, облачно, слабый ветер переменных направлений. В воскресенье и понедельник днем ясно, +27 °С, усиление восточного ветра до 6 м/с. Ночи потеплели до +21 °С, но потепление ненадолго.

В центре страны атмосферные процессы не отличаются однородностью. В Винницкой области холодный воздух с запада обусловит температуру до +21 °С и дожди с грозами. В Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях жарко — до +31 °С, будет дуть северный ветер до 6 м/с. В Черкасской области до +27 °С, преимущественно ясно.

На севере Украины в субботу облачно с прояснениями, дожди, днем воздух прогреется до +22 °С, только в Сумской области до +25 °С. В воскресенье и понедельник местами пройдут дожди, значительно потеплеет — +27...+29 °С. В Житомирской области дожди, температура будет оставаться невысокой — +19...+21 °С.

В Киеве в выходные и в начале недели очень вероятны грозы с дождями. В субботу днем +23 °С, в воскресенье и понедельник потеплеет до +27 °С, ночью до +19 °С. Ветер восточных направлений, от слабого до умеренного.