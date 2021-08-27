Иловайская трагедия: расследование нашло нарушения со стороны руководства АТО, но прямой связи с гибелью военных нет

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Расследование Офисом генпрокурора гибели украинских военных в Иловайске Донецкой области в 2014 году установило ряд нарушений со стороны руководства АТО. Но прямой связи со смертью военных нет.

Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Юрий Рудь.

«Сейчас проведено более 900 допросов потерпевших и свидетелей, изъяты и исследованы более 600 боевых документов, касающихся этих событий. На основании этих доказательств установлен ряд нарушений со стороны руководства АТО при планировании и проведении боевых действий в районе Иловайска», — отметил он.

По его словам, следствие установило, что руководство АТО не в полной мере учло разведывательную информацию по личному составу и технике боевиков, не учло динамическое изменение оперативной обстановки, а также осуществило некоторые нарушения при подготовке планировочных документов.

В то же время, все эти нарушения не имели прямой связи с гибелью украинских военных в Иловайске.

«Согласно экспертизе и полученным доказательствам, установлено отсутствие причинно-следственной связи в действиях нарушений наших командиров и последствий в виде гибели военных. Поскольку эти последствия наступили в результате убийства, преступно организованного высшим военным руководством ВС РФ и выполненного военнослужащими РФ», — подчеркнул Рудь.

Он сообщил, что в ближайшие дни на сайте Офиса генерального прокурора откроют отдельный раздел «Рассекреченные материалы», где будет указана хронология событий войны на Донбассе и информация о российских военных частях, которые принимают в ней участие.

«Иловайский котел»

Боевые действия, развернувшиеся у города Иловайск Донецкой области во время российско-украинской войны в августе 2014 года. 23—24 августа в тыл украинской группировки, которая удерживала Иловайск, из территории РФ зашли регулярные российские войска, из-за чего украинцы оказались в окружении. В ночь с 28 на 29 августа президент России Владимир Путин обратился к боевикам «ДНР» с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных. 29 августа украинские военные организованными колоннами начали движение из города по предварительно условленным с российской стороной маршрутам. Сначала украинские колонны беспрепятственно двигались мимо российских укрепленных позиций, однако через некоторое время российские войска открыли огонь и расстреляли колонны на марше.