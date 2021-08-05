Венедиктова: Материалы расследования Иловайской трагедии рассекретят

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине будут рассекречены материалы уголовного производства об организации и проведении боевых действий в районе Иловайска летом 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и другие органы для принятия соответствующих решений», — сообщила Венедиктова на встрече с родственниками погибших и пострадавших в результате «Иловайского котла».

Материалы обещают разместить на сайте ОГП, а также сообщать о ходе и результатах следствия. Венедиктова также рассказала, что расследование Иловайской трагедии продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны России и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к воинской службе чиновников из руководства Антитеррористической операции.

Во время следствия допросили более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1 600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства — более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа.