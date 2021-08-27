В субботу часть Украины укроет туман. Синоптики объявили штормовое предупреждение

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Pixabay / StockSnap

В субботу, 28 августа, в большинстве областей ухудшится погода.

Из-за опасных метеорологических явлений в Украинском гидрометцентре объявили штормовое предупреждение.

Так, ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях ожидается значительный дождь.

Кроме этого, ночью и утром в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют туман, видимость 200—500 м (I уровень опасности).