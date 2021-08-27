Для «Укрзалізниці» в «ЛНР» закупали «инновационные» запчасти. СБУ разоблачила схему

Новости

Служба безопасности Украины разоблачила схему закупки некачественных запчастей для «Укрзалізниці», которые производили на оккупированной территории Луганской области.

Как сообщает СБУ, запчасти для поездов и вагонов поставляли под видом «инновационной» продукции, а в организатором схемы был гражданин России.

По предварительным выводам экспертов, запчасти не соответствовали техническим условиям эксплуатации, что ставило под угрозу работу контактной сети «Укрзалізниці», стоимость которой более 3 млрд гривен.

Установлено, что гражданин РФ совместно с высокопоставленными чиновниками госпредприятия закупали запчасти по завышенной в 10 раз цене через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.

В рамках уголовного производства на продукцию наложен арест. Следственные действия продолжаются. СБУ устанавливает всех причастных к схеме.