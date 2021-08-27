В Китае суд признал незаконной шестидневную рабочую неделю по 12 часов ежедневно. Так работают технологические гиганты

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Верховный народный суд Китая признал рабочий день «996» (с 09:00 до 21:00 шесть дней в неделю) незаконным. По этой формуле работают в основном технологические гиганты. Об этом сообщает Reuters.

Верховный суд Китая и Министерство человеческих ресурсов и социального обеспечения опубликовали руководящие принципы и примеры того, что считается сверхурочной работой. Это решение назвали знаком чести для некоторых китайских компаний и сотрудников.

В прошлом месяце владелец TikTok компания ByteDance заявила, что официально прекратит свою работу в сверхурочное время.

Джек Ма, основатель Alibaba, однажды назвал сверхурочные «настоящим благословением». Ричард Лю, его главный конкурент и владелец JD, сказал, что не может назвать своими братьями тех, кто тратит время на отдых.

Отметим, что в 1995 году в Китае приняли «Положение о рабочем времени работников», которыми установили продолжительность расписания трудового дня 8 часов в день и суммарно не более 44 в неделю. Суббота и воскресенье (или любые дни на выбор) объявляются выходными днями. При трудоустройстве на сокращенный график, количество рабочих часов не должно превышать четырех в день и двадцати четырех в неделю.