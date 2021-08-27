Редакции российских независимых СМИ написали коллективное обращение к Путину: просят прекратить давление
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- Костя Андрейковец
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Sasha Mordovets / Getty Images
Редакции российских изданий Meduza, Forbes, The Village, «Новая газета», Republic, Wonderzine, телеканал «Дождь» и многие другие обратились к президенту РФ Владимиру Путину с коллективным обращением, в котором просят прекратить давление на журналистов и СМИ.
В частности, они требуют «прекратить государственную кампанию против независимой прессы» и отменить законы об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях, под действие которых попали вышеуказанные подписанты обращения.
Редакции требуют исключить СМИ и их организации, в том числе журналистов, из реестров «иноагентов», а также прекратить незаконные административные и уголовные дела против работников СМИ.
«Мы требуем соблюдать Конституцию, Закон о СМИ и статью 144 УК РФ о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов», — сказано в обращении.
- В 2017 году Госдума РФ приняла закон, который признает СМИ «иностранным агентом», если оно финансируется из-за рубежа. Сейчас в списке «агентов» 25 журналистов и 18 изданий, среди которых «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», Meduza, The Insider (признано «нежелательным»), «Проект» и другие. Эти СМИ часто пишут о коррупции в России, политическом преследовании и режиме Владимира Путина.
- Эти СМИ должны ежеквартально подавать финансовые отчеты в Минюст, ежегодно проводить аудит и маркировать материалы пометкой, что они распространяются «иностранным СМИ — иностранным агентом». В качестве санкций за нарушение закона об иноагентах российский закон предусматривает приостановление деятельности, административную и уголовную ответственность. Наиболее суровое наказание — лишение свободы на срок до двух лет.
- 20 августа список «иностранных агентов» пополнили телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». После этого журналисты начали выходить с одиночными пикетами, но практически всех задержала полиция.