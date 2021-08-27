В Виннице среди вакцинированных от коронавируса жителей разыграют телевизоры, велосипеды и суперприз — автомобиль
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Ted Eytan / Flickr
В Виннице решили мотивировать жителей вакцинироваться от коронавируса — для этого среди привитых разыграют телевизоры, велосипеды и автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого городского совета.
«Тех людей, которые вакцинируются, мы хотим поощрить. Поэтому проведем акцию с розыгрышами в несколько этапов 100 ценных подарков. Это велосипеды, телевизоры и суперприз — автомобиль», — заявил мэр Винницы Сергей Моргунов.
Он также уточнил, что участие в акции смогут принять горожане, которые прошли полный курс иммунизации.
Отметим, акция «Вакцинируйся. Сохрани жизнь» пройдет в Виннице с 1 сентября до декабря. Розыгрыши призов проведут трижды: 19 октября, 15 ноября (по 15 телевизоров и велосипедов) и 17 декабря (по 20 телевизоров и велосипедов, а также автомобиль Toyota Corolla).
Присоединиться к акции смогут жители Винницкой городской территориальной общины в возрасте от 16 лет, которые подписали декларацию с семейным врачом и получили две дозы вакцины от COVID-19, разрешенной для использования на территории Украины.
Победителей акции определят с помощью электронного сервиса, путем выбора случайных чисел среди зарегистрированных участников.
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