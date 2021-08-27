В Украине установили новый рекорд прививок в сутки
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В Украине за сутки 26 августа вакцинировали от коронавируса 173435 человек — это рекордный суточный показатель. Одну дозу получили 55 908 человек, вторую — 117 527.
Об этом утром в пятницу, 27 августа, сообщило Министерство здравоохранения.
Всего с начала прививочной кампании привили 5 208 200 человек, из них 3 427 847 получили обе дозы.
Что касается количества больных коронавирусом, то за сутки 26 августа выявили 2 032 новых случая. Больше всего — в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях. Также за минувшие сутки госпитализированы 838 человек, умерли 66 больных, а выздоровели 1 253.
Всего с начала пандемии и по состоянию на 27 августа в Украине выявили 2 280 203 случая коронавируса. Умерли от него 53 632 человека, выздоровели — 2 204 682.
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