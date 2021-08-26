Звезде «Манчестер Сити» и сборной Франции выдвинули обвинения в изнасиловании
- Автор:
- Олег Панфилович
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Instagram / benmendy23
Футболиста английского «Манчестер Сити» и сборной Франции Бенджамина Менди обвинили в изнасиловании.
Об этом пишет BBC.
Полиция Чешира сообщила, что против 27-летнего защитника выдвинуты обвинения по четырем пункта статьи об изнасиловании и по одному пункту статьи о сексуальном насилии.
Отмечается, что заявление против футболиста подали три лица старше 16 лет, а сами инциденты предположительно произошли в период с октября 2020 года по август нынешнего года.
«Манчестер Сити» заявил, что защитник отстранен от тренировок до завершения расследования. «Этот вопрос находится в юридической плоскости, и поэтому клуб не может давать дальнейшие комментарии, пока процесс не будет завершен», — добавили в клубе.
Левый защитник выступает за действующих чемпионов Англии с 2017 года, куда он перешел из французского «Монако» за €60 миллионов. На его позиции в «Манчестер Сити» выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко.
- В сентябре 2018 года американка Кэтрин Майорга обвинила футболиста Криштиану Роналду в том, что он изнасиловал ее в 2009 году в отеле Лас-Вегаса, а затем заплатил ей $375 тыс. за молчание.
- Полиция США выдала ордер на взятие ДНК у Роналду по этому делу. Футболист все обвинения отрицает.