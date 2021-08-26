МИД заявил, что украинцев среди пострадавших от взрывов возле аэропорта Кабула нет
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Украинцев среди пострадавших в результате взрывов возле аэропорта Кабула нет.
Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.
«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула. Информация о наличии среди пострадавших украинцев пока не поступала», — написал Николенко.
В четверг стало известно о как минимум двух взрывах возле аэропорта Кабула. В Министерстве обороны США сообщили, что по крайней мере один взрыв произошел из-за самоподрыва смертника. Данные о пострадавших разнятся, по состоянию на вечер 26 августа речь идет о примерно 70 раненых. Также СМИ сообщают о минимум 11 погибших.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории Афганистана. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, сотрудничавших со США и союзниками.