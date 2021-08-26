Кабмин переназначил главу Государственного космического агентства и назвал победителя конкурса на должность руководителя «Укравтодора»
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- Екатерина Кадакова
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Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН
Кабинет министров переназначил Владимира Тафтая главой Государственного космического агентства.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 августа, сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.
Кроме этого, Кабмин определил победителей конкурса на должности:
- глава Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор») — Евгений Кузькин,
- замглавы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей — Роман Косинский,
- замглавы Государственной авиационной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации — Михаил Журавлев,
- замглавы Государственного агентства лесных ресурсов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации — Виктор Смаль.
Также Кабмин переназначил Игоря Дегнеру заместителем (первым) главы Госслужбы по вопросам труда, Александра Малецкого — замглавы правления Пенсионного фонда по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Заместителем министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации назначена Анастасия Бондарь, а первым заместителем главы Государственного космического агентства — Владимир Бень.
Кроме этого, Кабмин согласовал назначение Андрея Ярмольского замглавы Волынской областной государственной администрации, а Тараса Савченко — первым замглавы Сумской ОГА.
- Ранее Кабинет министров избрал главой Бюро экономической безопасности (БЭБ) руководителя Государственной фискальной службы Вадима Мельника.
- В начале августа правительство согласовало увольнение Айны Тимчук с должности главы Харьковской областной государственной администрации и назначил Александра Камышина исполняющим обязанности главы правления «Укрзалізниці».