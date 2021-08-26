В Украину зашел еще один европейский лоукост
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Unsplash / Kevin Hackert
В Украину заходит немецкий лоукостер Eurowings — с 1 сентября 2021 года он начнет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф — Киев.
Об этом пресс-служба аэропорта «Борисполь» сообщила в четверг, 26 августа, цитирует Интерфакс.
Рейсы в направлении Дюссельдорф — Киев — Дюссельдорф будут выполнять три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам на самолетах Airbus A319.
На сайте компании стоимость билетов начинается от €50. В эту стоимость входит также перевозка ручной клади весом до 8 кг. Eurowings — одно из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group.
- Украинская авиакомпания SkyUp с конца августа запустит рейсы из Киева в Париж и Ниццу. Цены на билеты стартуют от 2,5 тысячи гривен и 3,2 тысячи гривен соответственно.
- Одна из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы EasyJet получила разрешение на полеты в Украину.