В Украину зашел еще один европейский лоукост

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В Украину заходит немецкий лоукостер Eurowings — с 1 сентября 2021 года он начнет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф — Киев.

Об этом пресс-служба аэропорта «Борисполь» сообщила в четверг, 26 августа, цитирует Интерфакс.

Рейсы в направлении Дюссельдорф — Киев — Дюссельдорф будут выполнять три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам на самолетах Airbus A319.

На сайте компании стоимость билетов начинается от €50. В эту стоимость входит также перевозка ручной клади весом до 8 кг. Eurowings — одно из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group.