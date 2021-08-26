Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Киеве и области: дожди будут идти до конца суток

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People in the rain / Getty Images

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение — до конца четверга, 26 августа, будут идти дожди.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеоцентре (УГМЦ).

«В Киевской области, особенно в южной части, даже возможны грозы», — добавили синоптики.

Также в УГМЦ объяснили, что непогода вызвана тем, что столичный регион (и не только) находится в зоне влияния атмосферного фронта, связанного с циклоном, который сейчас располагается к северу от Украины.