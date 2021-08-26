Американская авиакомпания Delta Air ежемесячно будет штрафовать невакцинированных сотрудников на $200
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Trac Vu / Unsplash
Американская авиакомпания Delta Air (третья по величине в стране) будет штрафовать сотрудников на $200 в месяц, если те не прививаются от коронавируса, поскольку каждый госпитализированный сотрудник компании обходится в среднем в $50 тысяч.
Об этом говорится в письме руководителя компании Эда Бастиана.
Штраф планируют взимать с сотрудников, которые не привьются до 1 ноября. Кроме того, компания введет обязательное еженедельное тестирование для сотрудников, которые не привились к середине сентября, и обяжет их носить маски в помещениях (сейчас весь персонал должен носить их в самолетах, в офисах можно находиться без маски).
Бастиан отметил, что среднее пребывание в больнице с ковидом теперь стоит компании $50 тысяч на человека. По его словам, в последние недели госпитализируют с коронавирусом в основном тех сотрудников авиакомпании, которые не были полностью вакцинированы.
Также с 30 сентября будет действовать следующая норма: если заболел полностью вакцинированный сотрудник, его зарплата будет сохранятся. Известно, что 75% сотрудников компании уже привиты.
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