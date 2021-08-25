ВОЗ: Распространение коронавируса в мире стабилизировалось на очень высоком уровне
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
Во Всемирной организации по охране здоровья заявили, что распространение коронавируса в мире стабилизировалось, но на очень высоком уровне.
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреесус, пишет официальный Twitter организации.
«После почти двухмесячного роста глобальное количество случаев и смертей от COVID-19 на прошлой неделе оставалось стабильным. Но оно стабильно на очень высоком уровне — более 4,5 млн случаев и 68 тысяч смертей», — подчеркнул он.
По его словам, ситуация отличается в разных регионах и странах. В некоторых наблюдается снижение заболеваемости, тогда как в других местах — вспышка болезни.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его обнаружили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.