Посольство США осудило нападение на Порошенко на Марше защитников
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- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Киев Оперативный
Посольство США осудило нападение на пятого президента и действующего нардепа Петра Порошенко, которого облили зеленкой на Марше защитников.
Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.
«Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии», — говорится в сообщении.
- 24 августа нардепа и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко облили зеленкой во время Марша защитников в центре Киева. Нападавшего оперативно задержали.
- Впоследствии правоохранители рассказали детали о нападавшем. Это уроженец Черниговской области 1999 года рождения. Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.