В Днепропетровской области русский язык лишили статуса регионального

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Артем Марков / Дарья Светлова / «Бабель»

Днепропетровский окружной административный суд отменил решение областного совета Днепропетровской области от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом говорится в решении суда.

«Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решение Днепропетровского областного совета «О поддержке языковой политики в Украине» № 333-14/VI от 17.08.2012 года», — сказано в постановлении.

Суд удовлетворил иск заместителя руководителя Днепропетровской областной прокуратуры и указал дату признания противоправным статуса с 28 февраля 2018 года, поскольку тогда Конституционный суд Украины признал языковой закон неконституционным. Решение суда вступит в силу после окончания срока подачи апелляции (через 30 дней).