Всемирный банк заморозил финансирование Афганистана
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане после того, как «Талибан» захватил власть в стране.
Об этом сообщает ВВС.
Банк обеспокоен тем, как управление талибов повлияет на перспективы развития страны, в частности на соблюдение прав женщин.
«Мы приостановили выплаты наших операций в Афганистане и мы внимательно следим и оцениваем ситуацию в соответствии с нашей внутренней политикой и общими процедурами», — рассказал представитель организации.
Организация обещает тесно сотрудничать с партнерами, чтобы определиться как действовать дальше.
В то же время, 20 августа Всемирный банк сообщил, что сотрудники учреждения в Кабуле и их родственники безопасно эвакуированы из Афганистана в Пакистан.
С 2002 году финансовое учреждение выделило более 53 миллиардов долларов в проекты реконструкции и развития в Афганистане.
Решение Всемирного банка приостановить выплаты для Афганистана является последним финансовым ударом для новой власти в стране. За неделю до этого, 19 августа, об ограничении доступа к финансовой помощи объявил Международный валютный фонд.
- 18 августа Соединенные Штаты также заморозили резервы Центрального банка Афганистана на счетах в США, лишив «Талибан» возможности распоряжаться миллиардами долларов и золотом.