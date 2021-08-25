ОБСЕ обеспокоена санкциями Украины против «Страна.ua» и российских СМИ
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Flickr / Tu prova ad avere un mondo nel cuore
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоена практикой применения Украиной санкций против СМИ и их сотрудников. Речь идет о недавних санкциях СНБО в отношении изданий «Страна.ua», «Ведомости» и «Московский комсомолец».
Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро.
«Хотя Украина имеет законное право защищать свою национальную безопасность, власть должна найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохраняет плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ», — заявила Рибейро.
Она отметила, что любые ограничения в отношении СМИ должны быть тщательно проконтролированы, чтобы избежать неправомерного вмешательства в их работу.
- 20 августа Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, видеоблогера Анатолия Шария, нардепа Деркача, главаря «ДНР» Пушилина, а также судей в оккупированном Крыму и российских генералов. Санкции ввели и против издания Гужвы и двух российских СМИ.
- Президент Зеленский ввел в действие санкции указами 21 и 22 августа.