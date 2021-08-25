Новая Зеландия подписала декларацию саммита «Крымской платформы»
- Автор:
- София Телишевская
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Посол Новой Зеландии в Украине Мэри Терстон передала Министерству иностранных дел Украины ноту о присоединении к совместной декларации саммита «Крымской платформы».
Об этом 25 августа сообщает пресс-служба МИД Украины.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин провел встречу с послом по случаю завершения ее дипломатической миссии в Украине и поблагодарил новозеландскую сторону за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме того, он поблагодарил посла Терстон за участие в инаугурационном саммите «Крымской платформы» 23 августа в Киеве.
Также Енин предложил начать переговоры о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19 и проработать вопрос об упрощении визового режима Новой Зеландии для украинцев.
- 23 августа в Киеве состоялся саммит «Крымской платформы». Участники приняли совместную декларацию, в которой подтвердили поддержку территориальной целостности Украины, осудили временную оккупацию Крыма, милитаризацию полуострова, нарушения прав человека и свободы судоходства в регионе и призвали Российскую Федерацию к конструктивному участию в деятельности платформы.