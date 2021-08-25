Ивано-Франковск будет премировать педагогов, если те до 31 августа привьются от коронавируса

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Руслан Марцинкив / Facebook

В Ивано-Франковске решили премировать педагогов, если те до 31 августа привьются хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса.

Об этом мэр города Руслан Марцинкив сообщил в Facebook в среду, 25 августа.

Премия составит тысячу гривен. Марцинкив отметил, что для учителей есть разные виды вакцин и есть возможность получить прививку. По состоянию на 25 августа уже провакцинировано 47% педагогов города.

Вместе с тем Ивано-Франковск готовит решение о вакцинации сотрудников в структурах исполнительного комитета. Сейчас ждут список из всех коммунальных предприятий, чтобы знать процент вакцинированных.

Список мест, где в Ивано-Франковске можно сделать прививку от коронавируса, здесь.