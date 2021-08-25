Из Афганистана эвакуировали футболисток сборной и девочек из единственного специнтерната
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Из Афганистана эвакуировали футболисток сборной, девочек из школы-интерната, а также пять женщин из афганской команды по робототехнике.
Об этом сообщают CNN и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
Всех спортсменок женской сборной Афганистана по футболу эвакуировали рейсом из Кабула в Австралию.
Учениц и сотрудников единственной в Афганистане школы-интерната для девочек SOLA, расположенной в Кабуле, вывезли в Руанду. Соучредитель школы Шабана Басидж-Расих сообщила, что всего вывезли 250 человек.
Пять женщин из команды робототехники Afghan Girls Robotic Team прибыли в Мексику. До этого, 21 августа, в Катар эвакуировали девять участниц команды и их 25-летнюю учительницу.
- Из-за захвата страны боевиками движения «Талибан» все больше женщин пытаются выехать из Афганистана, опасаясь расправ и ущемлений. 24 августа талибы попросили женщин не выходить из дома «из соображений безопасности». Они обещают, что это временно.
- Власти США не успеют забрать из Афганистана всех нуждающихся в эвакуации до 31 августа — дедлайна, который определили для американцев талибы. Возле аэропорта Кабула продолжают толпиться люди.
- В Пентагоне заявили, что за последние 24 часа из Кабула вылетело 90 рейсов. За сутки эвакуировано 19 тысяч человек. Всего авиация США вывезла 88 тысяч людей. В настоящее время в аэропорту в ожидании вылета находится более 10 тысяч людей.