Из Афганистана эвакуировали футболисток сборной и девочек из единственного специнтерната

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Из Афганистана эвакуировали футболисток сборной, девочек из школы-интерната, а также пять женщин из афганской команды по робототехнике.

Об этом сообщают CNN и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Всех спортсменок женской сборной Афганистана по футболу эвакуировали рейсом из Кабула в Австралию.

Учениц и сотрудников единственной в Афганистане школы-интерната для девочек SOLA, расположенной в Кабуле, вывезли в Руанду. Соучредитель школы Шабана Басидж-Расих сообщила, что всего вывезли 250 человек.

Пять женщин из команды робототехники Afghan Girls Robotic Team прибыли в Мексику. До этого, 21 августа, в Катар эвакуировали девять участниц команды и их 25-летнюю учительницу.