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Владимир Шуваев / «Бабель»

Украинский певец, лидер группы «Океан Эльзы» и бывший народный депутат Святослав Вакарчук впервые стал отцом.

Эту информацию подтвердила его пресс-служба в Facebook в среду, 25 августа.

У певца родился сын, его назвали Иваном — в честь отца Вакарчука, который умер 4 апреля 2020 года. Кто мама ребенка и когда именно она родила — неизвестно, но точно не 19 августа, как об этом писали СМИ.

Новоиспеченные родители решили не разглашать любую другую информацию, а также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь.

12 августа 2021 года Вакарчук сообщил, что разводится со своей гражданской женой Лялей Фонаревой после более 20 лет совместной жизни. Музыкант отметил, что решил рассказать об этом, чтобы защитить свою семью и друзей от лишних вопросов и неудобств. Вакарчук добавил, что они с Фонаревой всегда были и останутся близкими.