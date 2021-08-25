Нардеп Беленюк после жалоб спортсменов пообещал «разобраться» с составом делегации на Олимпиаде в Токио

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

После скандальной истории, когда украинская легкоатлетка Марина Килипко в Токио разрыдалась из-за отсутствия тренера на соревнованиях, депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк взялся решить этот вопрос на уровне Министерства молодежи и спорта.

Об этом нардеп написал в социальных медиа.

Беленюк возмущается, почему на шесть фехтовальщиков выделили семь тренеров, а вот лекоатлетка осталась без тренера.

«И это при условии, что руководство Министерства молодежи и спорта убеждало нас всех, что есть установленная квота: на 100% спортсменов в делегацию можно включать только 50% персонала (тренеры, врачи, массажисты, психологи)», — подчеркнул нардеп и добавил, что для команды фехтовальщиков руководство Министерства сделало исключение, но двойные стандарты в спорте недопустимы.

«Такие ситуации показывают отношение к спортсменам. Я могу даже сказать, пренебрежительное, высокомерное. И это происходит с теми спортсменами, которые в силу разных причин не могут за себя постоять», — сказал олимпийский чемпион и добавил, что узнает, кто был виноват в том, что спортсмены в Токио поехали без своих тренеров.

Беленюк пояснил, что на Олимпийских играх было 160 спортсменов и 118 тренеров.

«Это точно не соотношение 1 к 2», — подчеркнул Беленюк, апеллируя к словам Гутцайта о том, что в Токио поехало только 50% тренерского штаба.

«После начала работы в сессионном режиме парламента я буду инициировать рассмотрение вопросов подготовки и участия наших спортсменов в Токио на заседании Комитета по вопросам молодежи и спорта», — подчеркнул нардеп и добавил, что еще ждет ответ на свой депутатский запрос о датах вылета и прилета каждого члена делегации.

Отметим, что действующий глава профильного министерства Вадим Гутцайт является президентом Федерации фехтования Украины, от которой поехали все тренеры.