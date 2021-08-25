«Для вступления в ЕС нужно еще 20 лет». Президент Эстонии раскритиковала медленные реформы в Украине

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд после завершения саммита «Крымской платформы» дала интервью, где достаточно жестко высказалась относительно членства Украины в ЕС и признала, что советует своему бизнесу не вкладывать деньги в Украину, а только торговать с ней.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Кальюлайд раскритиковала украинскую власть за медленное проведение реформ, в частности в судебной системе. Это, по ее мнению, затягивает процесс вступления в Европейский Союз.

«Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из трех государств [Украина, Молдова, Грузия] не выполняет критерии членства. Вам понадобится около 20 лет работы, чтобы дойти до этого. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС», — заявила президент Эстонии и добавила, что она ждет пока Украина выполнит все условия.

Президент также отметила, что хотела бы чтобы ЕС был смелее относительно расширения или создал для стран Восточного партнерства [Украины, Молдовы, Грузии] новый формат сотрудничества.

«Я бы хотела видеть со стороны Евросоюза больше смелости для расширения. Нужно принять какое-то решение в отношении стран Восточного партнерства — или предложить им точно такое членство, которое у других государств ЕС, или создать новый формат сотрудничества с тройкой государств, которые имеют европейские амбиции — Украиной, Молдовой, Грузией. Лично я — сторонник первого варианта, то есть просто расширение. Но надо также понимать, что это займет очень много времени», — пояснила Кальюлайд.

Политик выразила надежду, что после возвращения оккупированных территорий Украина станет полноценным членом НАТО, хотя не прогнозирует, сколько для этого понадобится времени.

Кроме того, она акцентировала внимание на построении независимой судебной системы.

«Вам нужно, чтобы каждый, кто работает, инвестирует или платит в этой стране, в случае спора мог надеяться, что ваша судебная система рассмотрит его дело беспристрастно. Что ваш юстиция действительно является слепой относительно того, какова общественная позиция сторон», — отметила президент.