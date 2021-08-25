В Китае ввели в школьные и университетские программы предмет «Мысли Си Цзиньпина»

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Китай внес политическую идеологию лидера страны Си Цзиньпина в свою национальную учебную программу. Она будет интегрирована от начальной школы до университета.

Об этом сообщает BBC.

«Предмет «Мысли Си Цзиньпина» поможет детям утвердить марксистские убеждения. Начальные школы будут сосредоточены на воспитании любви к стране, к Коммунистической партии Китая и социализму. В средних школах основное внимание будет уделяться сочетанию опыта и изучению знаний, чтобы помочь ученикам сформировать основные политические суждения и мнения. В колледже будет больше внимания уделяться развитию теоретического мышления», — пояснили в Министерстве образования.

Курс «Мысли Си Цзиньпина» включает 14 основных принципов, которые подчеркивают коммунистические идеалы, а также:

Призыв к «полной и глубокой реформе»;

Обещание «гармоничной жизни между человеком и природой»;

Принципы, которые подчеркивают «абсолютный авторитет партии над народной армией»;

Подчеркивают важность «одной страны и двух систем» и воссоединения с родиной».

Министерство также работает над включением в учебную программу таких тем, как партийное руководство и образование в области национальной обороны.

Цель этого всего — «вырастить строителей и последователей социализма на всесторонней моральной, интеллектуальной, физической и эстетической основе». Руководящие принципы включают трудовое образование, «чтобы развить их трудолюбивый дух», и образование по вопросам национальной безопасности. Еще в 2018 году высшее руководство Китая закрепило «Мысли Си Цзиньпина» в конституции. С тех пор курс постепенно вводили в некоторых университетах и среди политических молодежных крыльев, которые проводят внеклассные мероприятия в школах.