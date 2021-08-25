ООН прогнозирует гуманитарную катастрофу в Афганистане: из-за захвата власти «Талибаном» миллионам людей угрожает сильный голод

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Константин Симоненко

Примерно 14 миллионам жителей Афганистана угрожает голод из-за кризиса, спровоцированного захватом власти «Талибаном».

Об этом заявил директор продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, сообщает Reuters.

По его словам, несколько лет засухи, конфликты, ухудшение экономики и пандемия коронавируса могут привести к гуманитарной катастрофе в Афганистане.

Бизли также призвал международное сообщество пожертвовать 200 миллионов долларов на продукты для жителей Афганистана до сентября.

В то же время он отметил, что если мир отвернется от афганцев, количество людей, которое нуждается в помощи продовольственной программы ООН, может удвоиться. Если помощь не предоставят до зимы, то 4 миллиона жизней окажутся под угрозой.

Бизли подчеркнул, что надеется на вклад Катара, других арабских государств Персидского залива и США.

Кроме этого, директор программы ООН сообщил, что талибы гарантировали, что помощь и в дальнейшем будет беспрепятственно доходить до людей.