ООН прогнозирует гуманитарную катастрофу в Афганистане: из-за захвата власти «Талибаном» миллионам людей угрожает сильный голод
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Константин Симоненко
Примерно 14 миллионам жителей Афганистана угрожает голод из-за кризиса, спровоцированного захватом власти «Талибаном».
Об этом заявил директор продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, сообщает Reuters.
По его словам, несколько лет засухи, конфликты, ухудшение экономики и пандемия коронавируса могут привести к гуманитарной катастрофе в Афганистане.
Бизли также призвал международное сообщество пожертвовать 200 миллионов долларов на продукты для жителей Афганистана до сентября.
В то же время он отметил, что если мир отвернется от афганцев, количество людей, которое нуждается в помощи продовольственной программы ООН, может удвоиться. Если помощь не предоставят до зимы, то 4 миллиона жизней окажутся под угрозой.
Бизли подчеркнул, что надеется на вклад Катара, других арабских государств Персидского залива и США.
Кроме этого, директор программы ООН сообщил, что талибы гарантировали, что помощь и в дальнейшем будет беспрепятственно доходить до людей.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории Афганистана. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, сотрудничавших с США и союзниками.
- Ранее в «Талибане» пообещали наказать боевиков за пытки и преступления в отношении жителей Афганистана.