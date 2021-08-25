Кабмин определил контролируемые пограничные районы и ограничения для них
- Автор:
- София Телишевская
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Facebook / Joint Forces Operation
Правительство внесло изменения в некоторые постановления Кабмина, регламентирующее вопросы пограничного режима в контролируемых пограничных районах.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Теперь ширина пограничной полосы составит пять километров вдоль всего сухопутной границы. Ранее ширина пограничной полосы была больше и устанавливалась в пределах прилегающих к государственной границе территорий поселковых и сельских советов.
Также установлены полные режимные правила в районах, прилегающих к административной границе между Херсонской областью и оккупированным Крымом. Они будут определять правила въезда, пребывания, проживания и передвижения лиц, производства работ, проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций, спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий.
Кроме того режимные нововведения распространяются на районы, прилегающие к линии разграничения в Донецкой и Луганской областях пока будет длиться Операция объединенных сил.
Правительство также определило режимные ограничения на использование летательных аппаратов в контролируемых пограничных районах за пределами аэродромов, вертодромов или взлетно-посадочных площадок. При использовании летательных аппаратов нужно сообщить об этом пограничников не позднее, чем за 30 минут до взлета и сразу после посадки.
Перечень городов и районов, на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы можно посмотреть н сайте ГПСУ.
- Контрольный пункт пересечения административной границы с оккупированным Крымом «Чаплинка» не будет работать до 15 сентября.