Обязанности мэра Кривого Рога после гибели Павлова будет исполнять Юрий Вилкул. Он уже был городским головой

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Криворожский городской совет на заседании в среду, 25 августа, проголосовал за нового секретаря горсовета. Им стал Юрий Вилкул, и в соответствии с требованиями закона, он теперь исполняет обязанности мэра — в связи со смертью Константина Павлова.

Об этом сообщает местное издание 0564.

Секретарь горсовета Александр Котляр попросил депутатов снять его с занимаемой должности — 33 депутата поддержали это решение. На его место для дальнейшего проведения сессии претендовали два кандидата — Юрий Вилкул (был мэром Кривого Рога 10 лет) и Светлана Сова (партия «Сила людей»).

Нового секретаря выбрали путем тайного голосования. «За» Вилкула проголосовали 32 депутата (участие в голосовании приняли 33 человека).