В австралийском штате зафиксировали рекордное количество новых больных коронавирусом

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В Австралии в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс зафиксировали рекордное суточное количество новых больных коронавирусом. Правительство призывает активизировать вакцинацию, чтобы остановить волну госпитализаций.

Об этом сообщает Reuters и Sky News.

В штате выявили 919 новых случаев. Предыдущий рекорд был 813. Всего в штате 113 человек находятся в реанимации, 98 из которых не вакцинированы.

«Это подчеркивает тот факт, что вакцинация является ключевым моментом. Нам необходимо увеличить эти уровни охвата вакцинацией», — сказал главный врач штата Новый Южный Уэльс Керри Чанта во время брифинга для СМИ в Сиднее. Ситуацию он назвал пока управляемой.

Австралия, пытаясь контролировать третью волну коронавируса, отправила на локдаун более половины своего 25-миллионного населения (вместе с крупнейшими городами Сидней и Мельбурн), и ускоряет вакцинацию. Всего в стране около 31% людей старше 16 лет полностью вакцинированы, а 54% получили хотя бы одну дозу.

Несмотря на недавние вспышки штамма «Дельта», число случаев коронавируса в Австралии по-прежнему относительно низкое — не более 46 600 случаев и 986 смертей. Смертность от последней вспышки выросла до 76, хотя общий ее уровень снизился, если сравнивать с прошлым годом.