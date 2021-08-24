Умер соратник Тимошенко, экс-нардеп Владимир Бондаренко
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
24 августа скончался бывший народный депутат и экс-глава Киевской городской государственной администрации, руководитель киевской организации партии «Батьківщина» Владимир Бондаренко.
Об этом сообщила депутат фракции «Батьківщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова в Facebook.
Сейчас причина смерти экс-нардепа неизвестна.
Отметим, Бондаренко умер на 69-м году жизни. Он был народным депутатом Верховной Рады II—IV и VI—VII созывов, в 1996 году был заместителем министра — руководителем делами Министерства юстиции Украины, в 2014 году возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию, также был руководителем киевской городской организации партии «Батьківщина», создал музей «Украинское село» под Киевом.
- 16 декабря 2020 в берлинской клинике «Шарите» умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Туда его доставили в сентябре с коронавирусом и двусторонним воспалением легких. 11 декабря горсовет Харькова сообщил, что у Кернеса отказали обе почки.