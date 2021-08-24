Прогноз погоды на День Независимости: синоптики предупредили о дождях и грозах
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Brin Weins / Pixabay
Во вторник, 24 августа, в День Независимости, в Украине будет преобладать сухая погода, однако на западе ожидаются дожди и грозы.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Согласно ее прогнозу, также осадки местами возможны на севере и в Винницкой области.
На западе в течение дня, считает синоптик, будет +17...+22 °С, на остальной территории Украины +23...+29 °С.
В Киеве есть вероятность незначительного дождя, может ограничиться и тучами. Воздух в столице прогреется до +26...+27 °С.
Тем временем в Украинском гидрометцентре объявили штормовое предупреждение: в западных областях грозы, местами шквалы 15—20 м/с, во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый).
Кроме этого, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской, Черниговской, Винницкой, Полтавской и Херсонской областях.
- Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что в августе в Украине температура будет выше климатической нормы, а количество осадков не превысит средние показатели.