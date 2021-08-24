Прогноз погоды на День Независимости: синоптики предупредили о дождях и грозах

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Brin Weins / Pixabay

Во вторник, 24 августа, в День Независимости, в Украине будет преобладать сухая погода, однако на западе ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, также осадки местами возможны на севере и в Винницкой области.

На западе в течение дня, считает синоптик, будет +17...+22 °С, на остальной территории Украины +23...+29 °С.

В Киеве есть вероятность незначительного дождя, может ограничиться и тучами. Воздух в столице прогреется до +26...+27 °С.

Тем временем в Украинском гидрометцентре объявили штормовое предупреждение: в западных областях грозы, местами шквалы 15—20 м/с, во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый).

Кроме этого, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской, Черниговской, Винницкой, Полтавской и Херсонской областях.