В Украине за сутки выявили 692 новых случая коронавируса — более 400 человек госпитализированы

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В Украине за прошлые сутки, 23 августа, зафиксировали 692 новых подтвержденных случаях коронавируса.

Об этом утром 24 августа сообщило Министерство здравоохранения.

Наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

Всего за прошлые сутки госпитализировали 410 человек, умерли 27 пациентов, выздоровели — 345.

С начала пандемии в Украине заболели 2 275 863 человека, выздоровели — 2 201 778 пациентов, летальных случаев — 53 501.